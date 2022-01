Antes do início, Jogos de Inverno já registram 37 casos de Covid

As Olimpíadas de Inverno vão começar nesta sexta | Foto: Reprodução

Os Jogos Olímpicos de Inverno vão começar somente na sexta-feira (4), no entanto, o Comitê Organizador do evento já está tendo que lidar com os casos de Covid-19.

Segundo o órgão, cerca de 37 pessoas testaram positivo para a doença. Os testes estão sendo realizados no aeroporto de Pequim dentro do circuito dos Jogos.

O número é maior dos que 34 registrados no sábado (29) e os 35 identificados na sexta-feira (28). Ao todo, mais de 62 mil testes.

Alguns países já tiveram que alterar suas equipes por conta dos casos de Covid. A delegação brasileira, por exemplo, teve o caso de Erick Vianna do bobsled. Erick testou positivo no sábado ao realizar o teste no aeroporto da capital chinesa.

As Olimpíadas de Inverno vão começar nesta sexta e vão ser disputados até o dia 20 de fevereiro.

