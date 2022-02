Amazonas FC anuncia novo preparador de goleiros

Aos 46 anos, Marlos Gomes Santos terá sua primeira experiência profissional na região Norte | Foto: Jadison Sampaio/AMFC

Manaus (AM)- De olho na sequência da temporada e sem perder tempo, o Amazonas Futebol Clube anunciou a contratação do preparador de goleiros Marlos Gomes.

O profissional chega à Onça-pintada após passagem pelo CSA-AL, em 2021. Ele já participou das atividades com os arqueiros aurinegros antes do jogo do último sábado (29), diante do Operário.

" É uma satisfação enorme poder trabalhar no Amazonas. Dedicação da minha parte não vai faltar para que possamos alcançar os objetivos traçados pelo clube. Chego para somar junto a essa comissão técnica competente que já temos aqui " Marlos Gomes, treinador

Ele atuará diretamente com os goleiros Iago Salles, Alyson Germano e Kiel.

Aos 46 anos, Marlos Gomes Santos terá sua primeira experiência profissional na região Norte. Com passagens por Imperatriz-MA, Rio Verde-GO, Santa Helena-GO, Anápolis-GO, Novo Horizonte-GO, URT-MG, Goiás-GO e CSA, ele reencontrará o técnico Rodney Gonçalves pela terceira vez na carreira – ambos trabalharam juntos no time alagoano e no Verdão da Serra.

“Estamos trazendo um profissional qualificado, com passagens por grandes clubes no futebol brasileiro, inclusive, exerceu essa função no Goiás por mais de uma década. Ele já conhece o nosso treinador, o que também é importante para a sequência do trabalho”, explicou o diretor-executivo de futebol da Onça-pintada, Roberto Peggy.

O Amazonas volta a campo na próxima quarta-feira (2). Pela 3ª rodada do Campeonato Amazonense 2022, o Aurinegro encara o Manaus, às 15h30, na Arena da Amazônia.

A Onça ocupa a 3ª posição na tabela de classificação, com quatro pontos conquistados em dois jogos disputados.

