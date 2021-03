Seja sempre a luz e não o interruptor que apaga

| Foto: Divulgação

Esta semana a frase acima chamou minha atenção. Diariamente, trato com pessoas angustiadas com seus familiares infectados pelo coronavírus, eu mesmo senti na pele o medo e o desespero pela recuperação da saúde de um ente querido, tivemos perdas, mas também tivemos ganhos e a vida continua. Sim, a vida continua e para aqueles que tiveram o privilégio de estar vivo temos dois caminhos: ser luz ou escuridão, tanto para os outros quanto para nós. A frase “seja sempre luz e não o interruptor que apaga” pertence a um terapeuta chamado William Sanches que nos faz refletir sobre a efemeridade da vida, pois tudo passa, sempre!

Ser luz é sempre acreditar no lado bom da vida, mesmo com grandes tempestades, no final há a possibilidade de vermos um lindo arco-íris, precisamos ter gratidão pelo pouco que temos, reclamar menos e sorrir mais.

Caso você não tenha coisas boas para falar aos outros, então se contenha, o silêncio é poderoso quando precisamos nos calar para não emitir ódio e rancor. Nos momentos mais difíceis faça uma prece! Falar com a Divindade traz de imediato uma sensação maravilhosa de bem-estar, ao orarmos nos concentramos com as vibrações positivas e a paz acolhe a nossa alma.

Olhe para dentro de si e espalhe o bem, ligue para as pessoas perguntando se necessita de alguma coisa, um alimento, um remédio, ou apenas uma conversa amiga. Todo bem doado retorna para você, literalmente seja a luz e não o interruptor que apaga sua luz e as dos outros.

Para isso é necessário a prática diária, eu diria até muitas vezes durante o dia. Promova em seu lar a alegria nos outros que refletirá em você também, ao fazer o outro feliz a felicidade se expande em você, seja com gestos ou palavras, e mesmo diante da dor saiba que ela também passará, hoje, amanhã ou depois, mas tudo passa!

Pai Nosso que está nos Céus não deixará nunca ninguém desamparado, creia nisto e viverás para ver que tudo passou de verdade!





Leia Mais

Energia Universal: reflexão sobre a positividade coletiva