O que é a doença do refluxo? Saiba mais com Dr. Euler Ribeiro

Outros sintomas que acompanham a má digestão, tais como a regurgitação, podem indicar que o problema é mais sério do que se possa imaginar | Foto: Divulgação

O fogo gastroesofágico que surge após uma farta refeição, a azia, é de difícil controle. Logo que você come uma pizza rica em hidratos de carbono e gorduras saturadas ou após saborear uma macarronada, começa a queimação que dura muitas horas ou vários dias. Este sintoma que está se tornando tão frequente é tão comum que muita gente já até aprendeu a conviver com esta desagradável resposta a certos alimentos.



Tanto é que a maioria dos que sofrem deste desconforto mantém um estoque de medicamentos antiácidos em casa. Entretanto, outros sintomas que acompanham a má digestão, tais como a regurgitação, dores no peito, dores na garganta, rouquidão, pigarro, podem indicar que o problema é mais sério do que se possa imaginar. Estamos falando da doença do refluxo, que hoje atinge uma estatística de mais de vinte milhões de brasileiros portadores.

Trata-se de um grande suplício, pois quando o conteúdo alimentar que se encontra no estômago, vencendo a lei da gravidade caminha no sentido contrário subindo pelo esôfago chegando até a boca, causa um enorme desconforto. Tudo isto em consequência muitas vezes de uma demora maior que o estômago leva para esvaziar seu conteúdo.

Outro motivo é quando o esfíncter inferior, um músculo do esôfago que permite a passagem dos alimentos, fica frouxo na maioria das vezes como resultado do alcoolismo e tabagismo. Por outro lado, a obesidade também tem sido responsável pelo refluxo, em função do excesso de gordura abdominal pressionar o estômago, exigindo mais do esfíncter lesionado.



Dependendo da quantidade de fluidos desta regurgitação, podem-se comprometer outros órgãos como a boca, a faringe, a laringe e o esôfago. Consequências sérias podem vir com o agravamento de quadros de asma, bronquite, sinusite, desgastes dentários, doenças infecciosas pulmonares, desgastes dentários e distúrbios frequentes e sérios do sono. Portanto, aconselha-se a busca por um tratamento adequado com especialista no trato digestivo.

Evite tomar frequentemente antiácidos, o ideal é a mudança de hábitos, evitar comidas industrializadas e gordurosas. Sugere-se então conhecer os produtos das Dietas Amazônica e Mediterrânea, ricas em frutas, verduras, grãos, oleaginosas e fibras. Quem adotar o consumo de tais alimentos poderá ficar livre deste mal-estar que incomoda a vida todos os portadores da síndrome da má digestão. Não se esquecendo da prática da atividade física que promove o aumento do metabolismo, inclusive da digestão.



