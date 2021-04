O que é a endometriose e qual é a sua relação com a cólica menstrual?

O Profissional de saúde deve ser consultado. | Foto: Shuterstock

É chamada de endometriose a doença que caracteriza a implantação do tecido do útero da mulher em outros órgãos do corpo, como os ovários, a bexiga ou o intestino. Esse deslocamento causa fortes dores abdominais e cólicas menstruais.



Apesar disso, pelo fato de muitas mulheres já apresentarem as cólicas primárias nos ciclos normais de menstruação, a endometriose é uma doença difícil de ser identificada sem que sejam feitos exames mais aprofundados.

Além das cólicas menstruais, a endometriose causa outros sintomas que precisam de uma maior atenção das mulheres, como:

- cólicas fortes também fora do período menstrual;- dificuldades para engravidar;- sangramento com muita abundância no ciclo menstrual;- cansaço crônico;- dores durante as relações sexuais e masturbação;- sangramentos e dores ao urinar.

Se você apresentar um ou mais desses sintomas combinados com as cólicas menstruais, é imprescindível que procure um médico e solicite uma série de exames para saber se está com endometriose. Em caso positivo, o profissional da saúde poderá lhe prescrever o tratamento adequado.

Leia mais:

Nutricionista dá dicas de chás para aliviar cólicas menstruais

TPM: veja os exercícios simples para diminuir a cólica