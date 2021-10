Seu cabelo está caindo? Veja dicas para melhorar a queda

Os tratamentos químicos e o uso de chapinha podem lesar a haste dos cabelos. | Foto: Freepik

Seus cabelos estão caindo demais? A primeira coisa que precisa pensar é na alimentação. A má alimentação pode ser uma das causas. Dietas restritivas podem trazer sérios problemas de saúde também, pois quando você não ingere nutrientes por meio de alimentos saudáveis, seu corpo reage.



Uma das principais causas de queda ou perda da qualidade dos cabelos é a falta de vitaminas, proteínas e sais minerais. O cabelo é como uma planta. Se faltar nutrientes, a planta cresce fraca, sem vitalidade. O cabelo é a mesma coisa. Se as células da raiz não receberem oxigênio, energia, aminoácidos, algumas vitaminas e alguns minerais, o cabelo cresce fraco, sem brilho e eventualmente cai.

Por exemplo, o ferro faz parte da formação dos glóbulos vermelhos que levam oxigênio aos folículos capilares, deixando o cabelo mais firme e com brilho. O zinco faz com que os aminoácidos se agrupem firmemente, deixando o fio mais forte. Os aminoácidos encontrados nas proteínas são os “tijolos” usados pelas células na construção do cabelo.

Excesso de produtos, chapinha e excesso de calor

Os tratamentos químicos e o uso de chapinha podem lesar a haste dos cabelos. E depois não há o que fazer. Tem que cortar e esperar crescer de novo! Utilizar muitos produtos no cabelo pode fazer um mal danado. Peça opinião ao profissional que cuida do seu cabelo. Se for fazer relaxamento com coloração, por exemplo, opte por tinta sem amônia, que agride menos os fios. Até utilizar máscaras para o cabelo todos os dias deixa os fios com aspecto pesado.

O secador deve ser usado a 10-15 cm de distância. Evite encostar o secador nos fios de cabelo. Isso danifica e resseca a haste ( fio propriamente dito). Aquecer demais o couro cabeludo, a raiz dos cabelos, prejudica os folículos capilares, aumenta a oleosidade, causando queda e outros problemas no couro cabeludo. Cabelos finos e frágeis devem ser secos com temperatura moderada. Ao terminar, passe um jato de ar frio logo em seguida para soltar os fios e selar as cutículas.

Estresse

Não é só da saúde capilar que você deve cuidar, mas da saúde da sua mente também. O estresse é um dos importantes causadores da queda de cabelo. Quanto mais prolongado o período de tensão, pior. Nessa forma de queda de cabelos os fios podem cair com a raiz. Tenha uma rotina mais tranquila e procure um profissional que te indique o tratamento adequado.

Como tratar?

Além dessas dicas que você acabou de ler, existem ainda vários outros tratamentos mais elaborados. Se o seu caso necessita de cuidados além dos que referendamos aqui, o ideal é procurar um dermatologista.

Existem várias causas de queda de cabelos como a alopécia androgenética (mais comum em homens), eflúvio telógeno (mais comum nas mulheres), alopécia areata, alopécia frontal fibrosante, alopécia pós menopausa e dentre outras. Cada uma delas possui um tratamento diferente.