Quais são os tipos de cabelos que bombam no instagran? Pesquisa revela

Todas querem parecer com os cabelos lindos, sedosos e com as últimas tendências em termos de cores e cortes. | Foto: Divulgação

Não há nada que produza tanto conteúdo para redes sociais quanto a vaidade feminina e a beleza dos cabelos nesse quesito é fundamental. Todas querem parecer com os cabelos lindos, sedosos e com as últimas tendências em termos de cores e cortes.



Quais são as hashtags que estão bombando no Instagram? O All Things Hair , fez uma análise do que os brasileiros mais publicam no Instagram quando o assunto é cabelo.

Com aferimento para checar busca de palavras-chaves no Google, os estilos box braids, black power e morena Iluminada surgiram na frente no País. Mundialmente, as boxbraids atualmente contam com 6,4 milhões de hashtags, blackpower, 4,6 milhões, e Morena Iluminada 3,1 milhões.



O sucesso das box braids tem a ver com vários motivos. “Elas estão super em alta, sendo perfeitas para quem quer mudar o visual, experimentar uma nova cor, porém não quer mexer no tom natural do cabelo. E são uma ótima opção para mulheres que estão em transição capilar," comenta o cabeleireiro Eron Araújo, embaixador da Tresemmé no Brasil



Cabelo Black Power Outro destaque no Instagram, o cabelo black power surgiu no movimento negro americano dos anos 60 e até hoje carrega um simbolismo de luta. Ele tem um grande significado de empoderamento para quem assume o cabelo como ele é: encaracolado e volumoso. Morena Iluminada

Já a morena iluminada cai super bem em um País como o Brasil, onde há muito sol. Para quem quer clarear as pontas, é uma ótima opção, pois a técnica é menos agressiva que as luzes e como o nome diz, é perfeita para quem tem cabelo escuro, que ganha uma luminosidade discreta. Portanto, também é indicado para quem quer mudar o visual sem radicalismos.

Tendências

Também foram analisadas as tendencias atuais. Claramente, elas têm menos hashtags no Instagram por existirem há menos tempo. As versáteis curtain bangs e que caem bem em todos os tipos de rosto, apareceram na liderança no Brasil. Mundialmente elas apresentam 97,3 mil hashtags.

A segunda preferida foi a shaggy hair. Com uma pegada mais moderna, conferida pela sua característica assimétrica, ela dá um ar de desarrumado. Apresentando fios mais curtos e longos, fica bem em todos os tipos de texturas de cabelos.

