Estilo hi-lo: conheça a tendência para montar looks criativos

Manaus (AM) - Talvez você não saiba nada acerca do estilo hi-lo, mas provavelmente já deve ter se deparado com essa tendência por aí, seja na internet, em cenas de filmes ou até mesmo nas ruas da sua cidade. Basta lembrar como se vestia Carrie Bradshaw, de Sex and The City, que você terá uma boa noção do que estamos falando.

Não importa se as peças são shorts de alfaiataria ou jaquetas jeans destroyed, tudo pode ser usado na composição de visuais hi-lo.

Afinal, o que interessa mesmo para essa tendência, na verdade, é a união de conceitos opostos na montagem de um look não-óbvio, bem criativo e estiloso, fora de qualquer dress code comum. Se você quer conhecer mais essa tendência de moda, inclusive para aprender a aplicá-la no seu dia a dia, fique atento ao nosso conteúdo.

Ele é um guia completo sobre o hi-lo e conta com todas as informações e dicas que você precisa saber para aderir a esse estilo.

Hi-lo: o que significa essa expressão?

O termo hi-lo é uma abreviação da expressão inglesa high-low, traduzida para português como “alto e baixo”.

Isso porque desde seus primeiros indícios, nas passarelas dos anos 2000, esse estilo sempre teve a intenção de pegar itens misturados, do básico ao formal, para reuni-los harmonicamente em uma mesma produção.

Desde então, nada mudou. Então, não se espante se, ao procurar por ideias de visuais hi-lo na internet, a sua pesquisa retorne com produções trazendo, por exemplo, uma peça em couro pesado junto a outras vestimentas constituídas de transparência ou muito brilho.

É exatamente isso que o hi-lo quer mostrar ao mundo: é possível combinar trajes com tecidos e conceitos completamente variados, de modo criativo, sem perder o estilo e a harmonia entre os elementos.

Combinações icônicas do estilo hi-lo que não saem de moda



Agora que você já descobriu o que é o estilo hi-lo, chegou a hora de conferir as principais tendências de moda desse conceito que todo mundo ama.

Os exemplos escolhidos são looks com combinações criativas que sempre tiveram destaque nas passarelas ao redor do mundo. Conheça as opções!

Blazer + calça destroyed

Esse é um look clássico, atualmente muito usado no contexto empresarial.

A calça jeans destroyed quebra a formalidade que o blazer carrega, impondo o estilo hi-lo nessa composição.

Coturno + saia plissada

A saia plissada é uma peça que revela muita delicadeza devido à sua transparência e movimento.

Quando combinada com um coturno de couro preto, esses acessórios formam um look bem conceitual.

Maxi colar + t-shirt

A camiseta é um item básico de qualquer guarda-roupa e não poderia faltar nas composições hi-lo.

É comum que as pessoas combinem essa peça com um acessório elegante, como o maxi colar, deixando o look diferente e criativo.

Ideias para incluir o estilo hi-lo no seu dia a dia

Com tudo o que já falamos anteriormente acerca do estilo hi-lo, você já é capaz de desenvolver os seus próprios looks dentro dos conceitos dessa tendência.

Para te ajudar, separamos algumas ideias de composições fáceis que podem ser usadas em diferentes momentos do seu dia a dia. Descubra:

Peças de paetê com jeans

Quer um look elegante para usar em algum evento à noite? Combine uma peça em paetê com uma roupa básica jeans, como um vestido brilhante a uma jaqueta tradicional.

Vestido e tênis casual

A busca por conforto também é uma marca registrada do estilo hi-lo que, consequentemente, provocou o surgimento de looks como a combinação do tênis casual aos vestidos midi.

Este figurino pode ser usado em qualquer ocasião, especialmente nas atividades do dia a dia.

Roupas de moletom com salto alto

A subversão da ordem é outra proposta tipicamente hi-lo que incentiva a criação de looks como roupas de moletom em conjunto com salto alto.

Para quebrar qualquer dress code, você ainda pode usar essa composição em algum evento mais formal.

As opções que apresentamos são apenas algumas sugestões básicas, mas não é difícil encontrar na internet outras inspirações hi-lo.

Deixe a sua criatividade extravasar e, com certeza, você vai conseguir montar as melhores combinações não-óbvias para usar onde e quando quiser.

