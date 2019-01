Preta Gil desmaia em gravação e é levada para hospital

Preta Gil passou mal e acabou desmaiando durante uma gravação da escola de balé Cisne Negro, em São Paulo, neste domingo (20). A cantora foi socorrida e levada para o Hospital Sírio Libanês.

Conforme informações do colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a artista estava no evento junto com outros famosos, como Dani Calabresa, Justin Neto e Zé Pedro.

A assessoria de imprensa confirmou por meio de um comunicado: “Preta Gil passa bem, apesar de ter tido uma indisposição enquanto realizava um trabalho em SP e preferiu fazer uma bateria de exames após uma semana com um quadro de forte gripe”, disseram eles.

