Foi brincadeira o comentário em foto de Túlio e Fátima, diz Maria Gadú

Alguns temas discutidos na internet são extremamente delicados e exigem sensibilidade para não ofender ninguém. E isso também acontece com figuras conhecidas do público. Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes passaram o fim de semana em clima agradável e em contato com os animais em um sítio.

O deputado federal publicou uma foto de ambos, mas foi criticado pela cantora Maria Gadú e pelo ator Dado Dolabella. Na imagem, a apresentadora da Globo aparece ao lado do namorado e, ao fundo, algumas vacas. Na legenda, Gadêlha escreveu: "namorada boa é aquela que tá contigo até na hora de ordenhar a vaquinha".

Maria Gadú comentou a foto apontando o machismo subliminar e o maus-tratos contra animais. "Dois casos graves de machismo. Namorada boa é namorada que não se condiciona a especifismo algum. (...) Vaca é feminino e mexer nas tetas também te coloca numa situação delicada. Sem contar as condições absurdas e cruéis. Vamos indo juntos até onde?", questionou a cantora.

Justificativa

Um dia depois da crítica, Maria Gadú decidiu publicar uma justificativa em seu perfil e disse que fez uma brincadeira. "Piada de internet, teste para ver o quanto as pessoas estão 'louconas'. Aí você comenta uma parada e um monte de gente que não te conhece vem te xingar. Surreal. Rir que é bom, nada”, disse.

Sensibilidade

A cantora foi além e considerou que as pessoas estão sensíveis. "É impressionante como as pessoas estão frágeis, né? Se responsabilizam por tudo, por todos, conferem, confiscam. Eu só observo. Está todo mundo na mão dessa internet invisível", concluiu. Uma seguidora sugeriu para Maria Gadú procurar um psiquiatra. E ela respondeu que "todos nós precisamos de um".

Sutileza na resposta de Fátima Bernardes

Túlio Gadêlha não respondeu aos comentários da cantora ou do ator Dado Dolabella, mas Fátima Bernardes decidiu publicar uma foto com o namorado. Na legenda, sem citar nomes, a apresentadora pede mais respeito na internet. "Namorado bom é aquele que ri com você porque concorda que a gente só leva da vida os momentos felizes que vivemos. Salve o respeito e a leveza da alma nas redes e fora delas", concluiu Fátima.

Leia mais:

Maria Gadu critica comentário de Túlio Gadêlha em foto com Fátima

Saiba a previsão para o seu signo nesta terça-feira (22)