Após vaias, Nego do Borel desabafa

Nego do Borel usou o Instagram Stories, nesta segunda-feira (21), para se pronunciar e pedir desculpas após ter sido vaiado durante o show do ensaio do bloco da cantora Anitta, que aconteceu no Jockey, na Gávea, Zona Sul do Rio, no último domingo. A reação da plateia aconteceu depois que o funkeiro foi considerado transfóbico ao chamar a transsexual Luisa Marilac de “homem”.

Com a voz embargada, Nego disse que estava gravando as imagens para “se desculpar novamente”:

“Estou aqui mais uma vez para me desculpar pelo comentário que fiz para a Luisa. Eu brinquei com uma coisa muito séria, eu não sabia o quanto era importante. Hoje eu sei, hoje estou aprendendo, já vivi muito preconceito, sabe? Está doendo muito dentro de mim abrir meus comentários e ver as pessoas falando que sou transfóbico, homofóbico, um lixo que devia voltar para o buraco da onde eu vim”.

Após a “treta” na internet, Luisa Marilac contou que é fã de Nego do Borel desde que o cantor atuou em “Malhação – Seu Lugar no Mundo”, em 2016. A polêmica começou quando a humorista comentou emojis sorrindo em uma foto do funkeiro de sunga na praia, ele respondeu com pontos de interrogações. Ela disse que ficou eufórica ao ver seu ídolo a notando na rede social e se empolgou e escreveu que Nego estava mais gato a cada dia. Ele, então, disse que ela “também era um homem gato”.

Nesta tarde, Nego disse que a repercussão do caso está ensinando muitas pessoas:

“Eu realmente errei muito. Eu não sabia o quanto isso era importante, não tinha entendimento, então, fiz um comentário achando que seria engraçado, seria legal e está acontecendo o que está acontecendo. Cada dia eu olho mais a internet e procuro... Eu entendo como o quanto é importante a área LGBT, a galera LGBT, a história deles, muitas pessoas já morreram por isso, muitas pessoas podem morrer por isso, é muito sério. Me perdoa, estou pedindo desculpas, sou um ser humano. Eu acho que todo ser humano erra e merece perdão. Às vezes minha mãe está vendo televisão e ela vê que estão me vaiando, me chamando de transfóbico, homofóbico e não é isso que eu quero, não é isso que eu sou, mas eu entendo a galera que está chateada porque é muito sério o que está acontecendo. Quero agradecer a vocês também por me ensinarem, vocês estão sendo meus professores, estou aprendendo muito. Muitas pessoas estão vendo essa repercussão e estão aprendendo também porque é muito sério e nós estamos criando um respeito que tinha, mas não tinha”, desabafou o cantor no Instagram.

Participações no DVD

Luisa Sonza e Ludmilla não irão participar da gravação do DVD de Nego do Borel, que acontecerá na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Durante o desabafo, ele disse que entendi a posição das cantoras e pediu uma oportunidade para mostrar que não é homofóbico ou transfóbico:

“Eu acho isso importante, legal. Quero pedir perdão mais uma vez pela minha brincadeira. Eu preciso seguir minha carreira, subir aos palcos, preciso mostrar para vocês quem eu sou, quero mostrar que eu não sou isso. Preciso de uma oportunidade para mostrar para vocês quem eu sou. Quero levar alegria, mostrar quem eu sou, levar amor e alegria nas minhas músicas e nos meus shows. E me perdoa, por favor. Queria agradecer também, do fundo do meu coração, as minhas irmãs Ludmilla e Luisa Sonza que não vão poder participar do meu DVD. Eu super entendo, está tranquilo. Queria agradecer meus fãs pelas mensagens de carinho”.

No show de ensaio para o bloco de carnaval, ao perceber a reação do público, Anitta tentou defender Nego do Borel: “De onde Nego veio, não é só o Nego, não. É muita gente”.

