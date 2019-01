Vanderson sai do BBB19 e não será substituído

Vanderson é biólogo | Foto: Victor Pollak/TV Globo

Rio de Janeiro - A delegada Rita Salim, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (DEAM), no Rio de Janeiro, esteve na manhã desta quarta-feira (23), nos Estúdios da Globo, e intimou o biólogo e coordenador educacional indígena, Vanderson, de 35 anos, a prestar depoimento em inquérito instaurado após denúncias feitas contra o participante. As informações são do site GShow.

A saída de um candidato da casa resulta na sua desclassificação do BBB19.

Vanderson não será substituído e o programa seguirá com 15 participantes.

O apresentador Tiago Leifert anunciará a decisão na edição desta noite (23). Ele já comunicou o ocorrido aos jogadores no início desta tarde.

