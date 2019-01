Cantora Luiza Possi anuncia primeira gravidez

O romance com o atual marido começou em 2017, nos bastidores do “Domingão do Faustão” | Foto: Reprodução/Instagram

Luiza Possi será mamãe pela primeira vez. A cantora de 34 anos contou a novidade em seu Instagram nesta quinta (24). Ela se casou em setembro com o diretor de TV Cris Gomes.

“O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade! Paz e amor pra todos vocês. Mamãe de primeira”, postou ela na legenda de uma foto em que aparece mostrando a barriguinha.

O romance com o atual marido começou em 2017, nos bastidores do “Domingão do Faustão”, quando a cantora participava do quadro “Show dos famosos”, dirigido por ele. Esse é o segundo casamento de Luiza. O primeiro foi com o ator Pedro Neschling, com quem ela ficou até 2009.

Além de Luiza, outras famosas também anunciaram que vem baby em 2019 como Ticiane Pinheiro. Mãe da pequena Rafaella, 10, a apresentadora está esperando uma menina de seu casamento com o jornalista César Tralli. Mamãe de primeira viagem, a influencer Gabi Brandt está grávida do cantor Saulo Poncio. Recém-casados, os dois estão ansiosos pela chegada do menino Davi.

“Não tenho palavras para descrever o que estamos sentindo. Obrigada, obrigada e obrigada, meu Deus. E obrigada, Saulo, por me dar o maior presente que eu poderia imaginar. E você, nosso menino, se um dia você ler isso, saiba que você trouxe de volta oficialmente a felicidade para nossas vidas”, comemorou a modelo.

