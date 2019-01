Rihanna está perto de terminar um novo álbum, diz jornal

O compositor não deu mais detalhes sobre o novo hit "Work", mas provocou Beyoncé dizendo que ela "também está fazendo algo" no estúdio | Foto: Reprodução/Instagram

O último álbum de Rihanna é de 2016 e os fãs seguem ansiosos por um novo trabalho. De acordo com informações do jornal Metro Uk, isso está prestes a acontecer. The Dream, que trabalha com Rihanna desde 2007, afirma que o novo álbum "está quase pronto, cozinhando". Apesar disso, não houve nenhum anúncio oficial sobre o lançamento.

O compositor não deu mais detalhes sobre o novo hit "Work", mas provocou Beyoncé dizendo que ela "também está fazendo algo" no estúdio. Perguntada pelos fãs em rede social sobre um novo trabalho, Rihanna brincou e disse que "a conexão dela com a internet estava ruim".

Kuk Harrell, que trabalhou com a cantora no álbum "Anti" nas canções "Umbrella" e "Only Girl", disse durante uma live no Instagram: "O R9 é ótimo. R9 é incrível. É incrível e é tudo o que vou dizer".

