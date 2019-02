Festa 'Ostentação' deve marcar o aniversário de Neymar

Não é de hoje que Neymar comemora o aniversário de maneira luxuosa. Assim como no ano passado, o craque deve fazer uma festa 'ostentação' próximo à Avenida Champs Elysées, a mais famosa de Paris, na França, para a chegada de seus 27 anos de idade.

As informações foram divulgadas pelo jornal Extra. A celebração deve acontecer na terça-feira, 5, no luxuoso Pavillon Gabriel. Companheiros no clube Paris Saint-Germain e artistas estarão presentes. Segundo a publicação, os celulares dos convidados serão confiscados logo na entrada do salão.

No ano passado, Neymar comemorou em grande estilo ao lado da então namorada Bruna Marquezine. Na ocasião, eles chegaram a exibir alianças de compromisso. O casal se separou em outubro de 2018, Neymar e Bruna deixaram de se seguir nas redes sociais nos últimos dias.

