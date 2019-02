Carlinhos Maia assume noivado com Lucas e casamento será em maio

Carlinhos Maia publicou em seu Instagram, na tarde deste domingo (3), que se casará em maio deste ano. O humorista, que até então não tinha falado abertamente sobre sua sexualidade, anunciou o pedido de casamento ao namorado Lucas Guimarães.

Juntos há 10 anos, em um relacionamento discreto, o casal já era público para os fãs, que comentaram a novidade no Twitter.

Nos stories da rede social, Carlinhos Maia contou sobre o preconceito que sofre desde pequeno: "Eu sempre fui homem. Nunca quis ser chamado de viado. Porque sou Luis Carlos Ferreira Dos Santos. Pra vocês, Carlinhos Maia".

O humorista também falou sobre sua infância e sobre algumas atitudes masculinas: "Quando eu era criança, passava no corredor e ouvia: isso não é coca, é fanta. Mas pasmem, os mesmos meninos que brincavam comigo, eram os mesmos que davam em cima de mim na rede social. Os homens casados que mexiam comigo e com meu amigo Paulo, eram os mesmos que davam em cima da gente. Os homens de verdade sempre foram aqueles que nos abraçavam e diziam: Vem cá, amigo. Esses nunca deram em cima da gente. Porque homem de verdade ele não se importa com o que o outro está fazendo. De jeito nenhum. Homem de verdade se garante".

*Com informações da UOL

