Ivete Sangalo ajuda moradores do Vidigal com caminhão de doações

Ivete Sangalo | Foto: Reprodução

O desastre causado pelas fortes chuvas que atingiram a comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, tocou o coração de Ivete Sangalo. Sensibilizada com a situação, a cantora enviou um caminhão recheado de mantimentos para o local nesta segunda-feira (11).

Caminhão recheado de doações | Foto: Divulgação

A atriz Roberta Rodrigues, moradora do bairro, ficou tão feliz com o gesto da artista que não conteve a emoção nas redes sociais. "Veveta, ser de luz, minha diva. Olha aqui o que você está proporcionando, estamos emocionados aqui com tudo isso. Gente, é muito amor. Isso é muito lindo de se ver”, comemorou no Instagram.

Outra famosa que se sensibilizou com a situação dos moradores foi Jojo Todynho. A cantora completou 22 anos nesta semana e pediu de presente para os convidados 1 kg de alimento não perecível para doar.

