Florinda Meza, a eterna ´Dona Florinda´, voltará às telas

Florinda Meza | Foto: Reprodução

Para os fãs do seriado 'Chaves', exibido todos os domingos às 9h no SBT, uma ótima notícia! A atriz mexicana Florinda Meza, de 70 anos, divulgou nesta semana em sua conta oficial no Twitterum 'spoiler' do seu retorno às telas.

Em novo filme, que promete ter uma boa pitada de humor, a intérprete da inesquecível 'Dona Florinda' vai viver uma nova personagem forte chamada Verónica Trujillos.

Veja o vídeo:

Veja o vídeo | Autor: Reprodução

