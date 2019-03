A atriz Paolla Oliveira deixou seus fãs do Instagram babando, nesta quinta-feira (28). Ela publicou uma foto de biquíni e ostentou o corpão turbinado. “#Tbt da preguicinha!!! Vontade de passar o dia assim”, escreveu, na legenda.

Os fãs não resistiram e deixaram diversos elogios na postagem, que já recebeu quase 400 mil curtidas. “Uma deusa”, “Que saúde”, “Aff não sei pra q tanta beleza! Deus abençoe!” e “E eu passaria o dia admirando sua beleza”, foram apenas alguns dos comentários que a atriz recebeu.

Recentemente, Paolla que integrou o elenco de ‘A Força do Querer’, publicou uma foto sem maquiagem nas redes. Os fãs ficaram encantados com a beleza natural da artista, e não pouparam elogios.

“Mistura de Xuxa com Luana Piovani, só eu que achei?”, comparou uma, na ocasião. Paolla terminou seu relacionamento de quatro anos com Rogério Gomes, diretor da Globo. A separação teria acontecido depois do Natal do ano passado.









