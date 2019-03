Latino descobriu que tem mais uma herdeira | Foto: Divulgação

O número de filhos de Latino acaba de aumentar para dez. O cantor de 46 anos descobriu que tem mais uma herdeira. A moça se chama Bruna Morais, tem 20 anos, é modelo e mora em São Paulo.



Bruna é fruto de um antigo relacionamento do cantor e passou a ter contato com o pai e os irmãos há pouco mais de dois anos. Latino tem tanta certeza que a jovem é sua filha que nem exigiu exame de DNA.

Modelo Bruna Morais | Foto: Divulgação/ Instagram

"Ela já é minha filha do coração, acredito que ela seja minha filha, sim, porque tive um relacionamento com a mãe dela. Nunca fizemos DNA, mas Bruna e eu já mantemos contato há mais de dois anos", disse ele.



Latino, no entanto, não quis entrar muito em detalhes sobre a moça, como o nome da mãe. Em um post feito no Instagram na última quarta-feira, o cantor aparece tomando café com Bruna em sua casa, em São Paulo. "Olha quem veio tomar café comigo. Bruninha, minha filha que quase não vê o papai. Coisa mais linda", disse ele no vídeo.

*Com informações do Extra

