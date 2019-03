Tatá Werneck está grávida de Rafael Vitti e será mãe pela primeira vez

Em meados de abril de 2018, Tatá chegou a admitir, em entrevista, que sofre de endometriose e este seria, segundo o colunista, um dos principais motivos que causaram a gravidez de risco | Foto: Divulgação

O colunista e apresentador Léo Dias confirmou nesta sexta-feira (1), no programa Fofocalizando, no SBT, que a humorista Tatá Werneck, do Lady Night, está grávida de 5 semanas do noivo, o ator Rafael Vitti, no ar em Verão 90.



Segundo Léo Dias, a comediante foi vista na manhã desta sexta-feira no consultório de um famoso obstetra, na região de Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro. O apresentador ainda garantiu que Tatá tem uma gravidez de risco e que deverá ficar em repouso por pelo menos dois meses.



Em meados de abril de 2018, Tatá chegou a admitir, em entrevista, que sofre de endometriose e este seria, segundo o colunista, um dos principais motivos que causaram a gravidez de risco.

Tatá e o namorado, Rafael Vitti, estão radiantes com o aumento da família. A assessoria de imprensa de Tatá confirma a informação.





*Com informações do SBT

