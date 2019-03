Neymar é flagrado beijando loira em camarote na Bahia

Beijo de Neymar em loira na Bahia | Foto: Agência News

Salvador - Neymar, que passou a noite desta sexta-feira na Bahia, curtindo o Carnaval em um Camarote em Salvador, foi flagrado beijando uma loira misteriosa.



Nas redes sociais, as fotos divulgadas levaram os internautas a comentar quem seria a moça: Rafaela Porto, que desde o aniversário do craque na França, no começo de fevereiro, é apontada como novo romance do jogador.

A baiana que mora em Fortaleza tem 19 anos e já participou do "The Voice Brasil" no ano passado. Será que Neymar esqueceu Marquezine e engatou um novo amor?

