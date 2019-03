Vídeo: aos 99 anos, ‘Seu Peru’ curte folia no Rio de Janeiro

Orlando Drummond, o eterno Seu Peru da Escolinha do Professor Raimundo, recebeu uma homenagem do bloco Diversão Brasileira, que reúne fãs de dublagem no Rio de Janeiro. Para a surpresa de todos, o homenageado compareceu em uma cadeira de rodas. Ele estava usando uma camisa citando os principais personagens que dublou ao longo da carreira: Alf, Popeye, Scooby-Doo e Gato Guerreiro.

“Tô chegando aí, pessoal! Qualquer dúvida, use-me e abuse-me”, declarou em um vídeo gravado a caminho da festa, fazendo referência a seu famoso personagem da escolinha.

