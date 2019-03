Viúva de Boechat comove internautas com foto do jornalista e filhas

Veruska Seibel era casada com Ricardo Boechat que faleceu em fevereiro | Foto: Reprodução

São Paulo - A viuva de Ricardo Boechat, Veruska Seibel voltou a emocionar os fãs nas redes sociais neste sábado (2). A jornalista publicou uma foto de Ricardo Boechat com as filhas mais novas, Valetina e Catarina. "O carnaval que a gente queria", legendou ela, usando ainda um emoji de coração partido.

Até o momento, a publicação já conquistou mais de 80 mil curtidas no Instagram e vários comentários de apoio.



"Lembrança linda! Deus dê consolo e forças", disse um seguidor. "Sem palavras e com muita dor", publicou outro.

O jornalista, apresentador e radialista Ricardo Eugênio Boechat morreu na tarde de segunda-feira, 11 de fevereiro deste ano, aos 66 anos, em São Paulo. O jornalista estava em um helicóptero que caiu na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. O piloto Ronaldo Quattrucci também morreu no acidente.

Boechat era apresentador do Jornal da Band e da rádio BandNews FM e colunista da revista "IstoÉ". Ele trabalhou nos jornais “O Globo”, “O Dia”, “O Estado de S. Paulo” e “Jornal do Brasil”.Na década de 1990, teve uma coluna diária no "Bom Dia Brasil", na TV Globo, e trabalhou no "Jornal da Globo". Foi ainda diretor de jornalismo da Band e teve passagem pelo SBT.Ele ganhou três vezes o Prêmio Esso, um dos principais do jornalismo brasileiro.

A morte do jornalista causou comoção entre políticos, personalidades e jornalistas.

