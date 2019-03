Ator Bruno Gagliasso recebe alta, mas terá que fazer nova cirurgia

Ator recebe visita da família no hospital | Foto: Instagran

O ator Bruno Gagliasso recebeu alta do hospital na tarde do último sábado, 2. O ator estava internado após passar por uma cirurgia de desobstrução do trato urinário por conta de uma crise renal. Agora, Bruno seguirá passando por tratamento a base de medicamentos e deverá passar por uma nova cirurgia para finalização da retirada do cálculo renal. A expectativa é de que o novo procedimento ocorra nas próximas semanas.



No último sábado, 2, Giovanna Ewbank, mulher de Gagliasso, compartilhou em seu Instagram momentos de uma visita em clima de carnaval ao marido no hospital, ao lado de Titi, filha do casal.

"Bloco 'Meninas do Papito me fazem feliz todos os dias'", brincou Gagliasso sobre o momento.

Isabela Garcia gravará cenas da novela

Segundo o colunista Flavio Ricco, neste domingo (3), Aguinaldo Silva e Joana Jorge escolheram a intérprete da Judith na novela 'O Sétimo Guardião' (Isabela Garcia), para ficar com a maioria das 24 cenas reescritas nas quais apareceria Gabriel, personagem de Bruno Gagliasso. Ator foi afastado, temporariamente, da trama das nove, devido ao problema de saúde.

Essas quase duas dezenas e meia de cenas inicialmente contariam com a presença do ator. Segundo a publicação, os autores do folhetim entenderam que é a melhor forma para a novela do horário nobre não ter problema em relação a continuidade, foi que Isabela gravasse as cenas.

Confira as imagens abaixo em que Bruno divulga imagens com a família no hospital:

