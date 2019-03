Batom roxo pode ser evidência de beijo entre Anitta e Neymar

O flagra foi na última segunda-feira (4) | Foto: Reprodução/SBT

Após os boatos de que Neymar e Anitta teriam ficado nesta última segunda-feira (4) na Marquês de Sapucaí, a internet rapidamente começou a criar teorias que pudessem explicar essa nova união. Mesmo a cantora afirmando que nada aconteceu, um detalhe tem chamado atenção.

Em uma foto, Anitta e o jogador do Paris Saint-Germain aparecem lado a lado com a mesma cor de batom. Em seu Instagram, a funkeira disse que isso aconteceu depois que o craque bebeu no mesmo copo dela.

E aí, qual sua opinião?

