Marquezine deixa Sambódromo chorando e deleta Instagram, diz colunista

Bruna sacou o celular e deletou seu perfil no Instagram | Foto: Divulgação/Rogério Fida

Rio de Janeiro - O jogador Neymar e a cantora Anitta “ficaram” em um camarote do sambódromo do Rio de Janeiro. Segundo o UOL, os dois teriam “se beijado muito” em uma área reservada. A ex-namorada de Neymar, a atriz Bruna Marquezine, estava no mesmo espaço e teria aturado provocações de terceiros, o que a fez sucumbir.

No meio da madrugada, já possuída pela raiva diante de tantas especulações, xingamentos, indagações e falação de famosos e anônimos, Bruna sacou o celular e deletou seu perfil no Instagram, conforme informações do site EXTRA.

Segundo colunista Leo Dias, a atriz teria deixado o local aos prantos depois de ver Neymar Jr. Na ocasião, ela foi levada para o backstage até que foi embora, aos prantos.

A história acabou ficando mais forte quando David Brazil postou fotos dizendo que eles seriam um novo casal e que uma mão boba teria rolado, conforme publicou o site CARAS.

