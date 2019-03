Gloria Maria é flagrada com affair misterioso em festa de Carnaval

Será que vem novo casal por aí? Segundo o colunista Leo Dias no Fofocalizando desta segunda-feira (04), a apresentadora Gloria Maria foi vista dançando bem coladinha com um novo affair no Baile do Copa, um evento luxuoso realizado no Copacabana Palace, zona sul da capital carioca.

