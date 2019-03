Reconciliação? José Loreto e Débora Nascimento ensaiam volta

Se você acha que o casamento de José Loreto e Débora Nascimento chegou ao fim, está totalmente enganado.

Com exclusividade para o Fofocalizando desta quarta-feira (06), o colunista Leo Dias deu detalhes de uma possível volta entre o ex-casal global, após um término conturbado e midiático — com direito até a perfis fakes em redes sociais e intervenção do canal carioca.

A atriz, que está em Buenos Aires com a mãe e a filha, está conversando com o ex-marido, segundo o jornalista. E ainda fontes afirmam que até uma conversa particular está sendo cogitada.

Será que vem perdão por aí?

*Com informações do site Fofocalizando do SBT

