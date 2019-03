Dinheiro no bolso: descubra quais famosos lucraram mais no Carnaval

O Carnaval reuniu artistas em toda parte do Brasil e eles não perderam tempo quando o assunto é dinheiro. Entre os famosos, destaque para a cantora Claudia Leitte.

A loira foi quem mais lucrou na festa! Para cada apresentação ela recebeu cerca de R$ 300 mil.

Veja quem completa o ranking dos famosos que mais embolsaram neste carnaval.

*Com informações do site Fofocalizando do SBT

