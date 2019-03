Após polêmica com Neymar e Anitta, Bruna Marquezine reativa Instagram

A atriz voltou para rede social para fazer um desabafo contra situações de violência no Dia Internacional da Mulher | Foto: Divulgação

A atriz Bruna Marquezine reativou sua conta no Instagram nesta sexta-feira (8), para fazer um desabafo contra situações de violência no Dia Internacional da Mulher. A artista havia desativado a conta na madrugada da terça-feira de carnaval (5) após curtir a noite em um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde teria descoberto um suposto beijo do ex-namorado, o jogador Neymar com a cantora Anitta.

A atriz voltou para rede social para fazer um desabafo contra situações de violência no Dia Internacional da Mulher. Em um ''textão", publicado no seu perfil ela afirma que não esperava sair do “momento recolhimento”, mas que sentiu a necessidade após ler um texto de Maisa Silva.

“Hoje é dia de lembrar que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Não queremos flores, queremos que parem de nos matar, que nos respeitem, queremos o fim da cultura do estupro, e acabar com ela é papel também dos homens. Não nos deseje um feliz dia ou um raso parabéns, diga ao seu amigo que a piada machista dele não tem graça, que não é correto compartilhar aquele vídeo na tentativa de rebaixar uma mulher por ser dona do seu desejo, nem rotula-la pela roupa que veste, pelo modo que fala ou pela maneira que se comporta. E ainda quando possível lute com ela pela equiparação de seus salários se estiverem exercendo a mesma função”, escreveu a atriz.

O jogador Neymar e a cantora Anitta teriam “ficado” em um camarote do sambódromo do Rio de Janeiro. Segundo o UOL, os dois teriam “se beijado muito” em uma área reservada. A ex-namorada de Neymar, a atriz Bruna Marquezine, estava no mesmo espaço.

Tudo começou quando o jogador e a cantora chegaram juntos ao evento, tentando fugir dos papparazzis. Mas, enquanto rolava o desfile, os bastidores pegava fogo.

A amizade do craque com poderosa, aparentemente, ganhou status de colorida. A novidade gerou o maior tumulto nas redes sociais. Teve internauta shippando o casal.

