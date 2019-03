Vaza cartaz da turnê de Sandy e Júnior e internet 'enlouquece'

A internet quase não conseguiu dormir na madrugada desta terça-feira (12) após o vazamento de um print de um cartaz de uma suposta volta da dupla Sandy e Júnior. Na imagem, é possível ler o nome da turnê e as cidades por onde os irmãos devem passar.

No pôster os dizeres "Nossa história" e uma foto dos dois abraçados causaram alvoroço na web. A assessoria de imprensa dos artistas anunciou que na próxima quarta-feira (13), ambos estarão no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, para uma coletiva de imprensa sobre o show de reencontro da dupla.

O cartaz fortalece os rumores de volta da dupla | Foto: Reprodução





Depois de 12 anos separados, os burburinhos da volta dos irmãos foram ainda mais expandidos quando Sandy e Júnior compartilharam uma imagem em seus perfis no Instagram com a frase "Vamos conversar em março?" com a arte que lembrava o CD Identidade, lançado em 2003.

Leia mais

Sandy & Júnior planejam turnê para comemorar 30 anos de carreira