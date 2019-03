Bruna Marquezine diz que já fez sexo na praia

Bruna Marquezine também revelou já ter se gravado fazendo sexo | Foto: Reprodução

Bruna Marquezine e Izabel Goulart chegaram ao desfile das campeãs atraindo todos os flashes. As duas estiveram juntas no camarote Nº1 e se recusaram falar com a imprensa, mas bateram um papo com o amigo Matheus Mazzafera dentro do cercadinho.

O trio brincou de “Eu nunca”, quando a pessoa deve beber quando já fez algo que foi dito pelo apresentador. Antes da brincadeira, Bruna encarnou Paola, sua personagem famosa nas redes sociais por ser rica. Quando questionada se gostava de menino ou menina ela disse “gostar de gente”.

Após o início da brincadeira, Bruna revelou já ter beijado dois homens no mesmo dia, transou dentro do carro e beijou alguém do mesmo sexo. Izabel e Bruna também contaram já terem feito sexo na praia.

“Gente, eu estou me sentindo a Cléo Pires”, brincou Marquezine enquanto Mazzafera ria.

Quando Mazzafera disse “eu nunca fui traído”, Bruna riu da situação e quase bebeu seu drink, mas disse com ar de ironia “eu nunca” e o apresentador emendou: “A Paola que nunca, né? Porque a Bruna...”, a atriz só se limitou a dizer “Ô” e bebeu, dando a entender que já sofreu com a traição.

“Eu nunca tive a oportunidade de ser traída no carnaval, sempre vinha antes mesmo”, disse a atriz com bom humor.

Para delírio de Mazzafera, Bruna Marquezine também revelou já ter se gravado fazendo sexo. O apresentador disse “eu nunca me gravei fazendo amor” e ela tomou um gole do drink com cara de envergonhada. Mas brincou depois:

“É sede, gente, eu nem tinha escutado a pergunta”, dissebrincando a atriz.

Depois, a moça quis descer para a pista do Sambódromo acompanhar a Mangueira de perto. O mais curioso, no entanto, é que Bruna ostentava uma credencial de pista livre pertencente a um homem, membro da Vila Isabel, o que é proibido.

Leia mais:

Fernanda Souza passa mal na Sapucaí e levanta rumores de gravidez

Casamento de Luana Piovani e Pedro Scooby chega ao fim pela 2ª vez