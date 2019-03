Leonardo força cachorrinha a escovar os dentes e revolta internautas

Cantor Leonardo escovando os dentes da cachorrinha | Foto: Divulgação

O cantor sertanejo Leonardo usou o instagram para compartilhar um momento inusitado com sua cachorrinha de estimação. O cantor aproveitou a manhã desta terça-feira, 12, para fazer a higiene bucal do cãozinho da raça lhasa Apso e publicou na rede social.



No vídeo Leonardo aparece escovando os dentes da pet, que não estava gostando muito da situação. "Vamos começar o dia sem bafo meu povo", escreveu na legenda do post.

Alguns internautas não gostaram da maneira que ele tratou o bichinho e reclamaram na publicação músico. "Nossa, tadinha" , falou um. "Ela está assustada. Deixa com bafinho mesmo", disse outro. "Atitude desumana esfregar a escova com creme dental no nariz do bichinho, isso dói!", disparou outra.

Além dos seguidores reclamarem do jeito que ele cuidou da cachorrinha, eles também repararam que o sertanejo acabou deixando a torneira aberta em todo vídeo. "Olha o desperdício de água", alertou um. "É bom fechar a torneira, o planeta agradece", falou outro.

Veja o vídeo publicado no instagram:









Leia mais:



Fernanda Souza passa mal na Sapucaí e levanta rumores de gravidez

Casamento de Luana Piovani e Pedro Scooby chega ao fim pela 2ª vez

Após polêmica com Neymar e Anitta, Bruna Marquezine reativa Instagra m