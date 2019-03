Fura olho do Neymar? Vídeo mostra beijaço entre Anitta e outro famoso

O programa Fofocalizando do SBT mostrou um vídeo onde a cantora Anitta aparece agarradinha com Gabriel Medina, durante o Carnaval na Sapucaí deste ano. O vídeo vazou esta semana e põe fim no boato de que a cantora estava "pegando" o jogador Neymar durante a folia.

O suposto relacionamento da cantor com o ídolo do PSG causou burburinho no mundo artístico e fez até a Bruna Marquezine, ex de Neymar, bloquear o Instagram. No fim das contas, Anitta não estava pegando o jogador, mas sim o amigo dele, o surfista Gabriel Medina.

Um dia após o flagra, Anitta postou stories no Instagram com amigos, entre eles estava Medina.

Veja o vídeo no programa do SBT:

Veja o suposto beijo | Autor: SBT

