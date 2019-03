Débora Nascimento levanta rumores sobre reconciliação com José Loreto

Rio de Janeiro - Ao que tudo indica, Débora Nascimento decidiu dar uma nova chance para José Loreto após ele assumir publicamente a traição. No entanto, os fãs da atriz que está no ar em Verão 90 não ficaram nada satisfeitos e detonaram a decisão da atriz nas redes sociais. Nesta quarta-feira (20), após ser divulgado que Débora e Loreto passaram o final de semana juntos em uma pousada no Rio de Janeiro, a global fez um desabafo em seu perfil oficial no Instagram que deu o que falar.

“Eu escolho reverberar luz. Somos donos de nossas escolhas e o que emanamos, emitimos e compartilhamos faz parte do que somos – sejamos amor, genuíno amor”, escreveu ela em uma publicação.

Os fãs foram à loucura e indicaram a fala da atriz como uma indireta sobre dar uma nova chance para José Loreto e detonaram a postura dela. “É corajosa de perdoar uma pessoa que traiu sua confiança e sentimentos. Se ele te ama e ama a família, por que ele traiu vocês?”, disse uma internauta na publicação. “Resumindo as palavras bonitas: perdoei o chifre”, escreveu outra. “Da próxima deixa a Marina de fora, todos nós erramos…”, pediu uma fã de Marina Ruy Barbosa.

Vale lembrar que segundo o jornalista Leo Dias, eles fizeram uma viagem romântica para Itaipava, na Região Serrana do Rio, e foram flagrados juntos. Os dois teriam chegado na última sexta-feira (15), juntos, e lá permaneceram durante todo o final de semana.

Após o final de semana coladinhos, eles deixaram o local apenas na noite de domingo. A viagem foi feita juntamente com a filha Bela e a babá da garotinha. Loreto permanece com a aliança de casamento no dedo, mas apesar de tudo, a assessoria da atriz da Globo nega que eles tenham reatado.

Loreto e Débora deixaram a região serrana do Rio na noite de domingo (17) | Foto: Reprodução

Já a assessoria do ator se recusa a falar sobre o assunto. É bom destacar que esse “retorno” do casal aconteceu no mesmo dia que ele se declarou para a “ex” em seu perfil no Instagram.



Histórico

O ator teria traído a esposa, com quem era casado há três anos, com uma atriz do elenco da novela O Sétimo Guardião, e o nome de Marina Ruy Barbosa chegou a ser vinculado como a pivô da separação, o que foi negado pela ruiva.

No entanto, ao que parece, José Loreto está disposto a reatar seu casamento e tem feito de tudo para conseguir o perdão de Débora Nascimento, e no domingo, quando os atores da Globo se despediam de Petrópolis, ele compartilhou um vídeo romântico. Nas imagens, apareciam cenas de uma cachoeira e, ao fundo, ele surgia cantando trechos de um poema que fez parte de seu casamento com Débora Nascimento. Na legenda, ele escreveu a palavra “nó”.

“Ideia fácil, caminho conturbado/ Felicidade é sua pele do meu lado/ Se algum momento o sentimento esvazia/ Depois da chuva amanhece um lindo dia/ E cadê, você? /A brisa boa desapareceu /Volte pra cá, vem me ver / Você é minha deixa eu ser teu”, cantou o ator da Globo.

Enquanto isso, Débora não economiza nas indiretas em sua rede social. No mesmo domingo (17), a beldade compartilhou uma mensagem reflexiva em seu Instagram, aparecendo em vídeo com uma paisagem paradisíaca transparecendo calmaria e paz.

Nas imagens, a atriz da Globo aparece sorrindo e, aparentemente, feliz. Quanto a legenda, um enigma: “Previsão do meu tempo: bons ventos virão”. Recentemente, surgiram boatos de que a atriz estaria ensaiando uma reconciliação com o ex, e as publicações, somadas ao flagra divulgado pelo programa Fofocalizando, apenas confirmam isso.

*Com informações do site TV Foco.

Leia mais

Venda de ingressos para show de Sandy & Júnior em Manaus é alterada

Perfume da Bota ainda é vendido como 'milagre' para atrair parceiros