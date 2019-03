Isis Valverde quebra o silêncio e fala de suposto fim de carreira

"Gente, eu não vou deixar de atuar!", disse a atriz | Foto: Reprodução / Internet

Após troca de farpas pela internet com o ex-empresário devido a divergências, a atriz Isis Valverde resolveu esclarecer alguns pontos sobre o futuro de sua carreira nas redes sociais para os seus mais de 14,7 milhões de seguidores.

"Gente, eu não vou deixar de atuar! O que vocês leram na mídia ou o que vocês acabaram lendo em algum lugar que alguém disse, não procede. Eu não vou deixar a minha carreira de atriz para poder ser alguma outra coisa. Eu amo ser atriz, tá? Eu faço isso com meu coração e com minha alma. É um alimento para a minha vida! Então, eu quero ficar bem velhinha atuando, tá?", esclareceu a atriz global.

As informações são do Fofocalizando, do SBT.

