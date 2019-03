Programa da Maisa é sucesso no SBT e na TV EM TEMPO

Maisa tem programa todos os sábados a tarde | Foto: Divulgação SBT

Manaus - Fenômeno das redes sociais, com mais de 20 milhões de seguidores só no Instagram, Maisa Silva conduz o “Programa da Maísa ”, no SBT, que mescla o formato de talk show com a exibição de quadros com um toque de humor, trazendo sátiras e paródias do momento. Para incrementar a animação, Oscar Filho, recém contratado pelo SBT, faz dupla com a apresentadora.



A nova atração, que estreou no último sábado (16), faz parte do atual momento do SBT, em que a emissora vem se consolidando como uma criadora de conteúdo multiplataformas, apropriando-se cada vez mais de formatos digitais.

O programa segue a mesma fórmula de sucesso da Maísa, trazendo uma linguagem característica das redes sociais, jovem e moderna. Cenário e interferências gráficas ao longo da arte do programa também seguirão a mesma tendência.

"Em Manaus, a Maísa tem um público cativo e a estreia do programa já trouxe excelente repercussão para TV Em Tempo. O programa já é um sucesso nacional com liderança de audiência na faixa horária”, conta Priscilla Leão, coordenadora de Marketing da TV Em Tempo.

Primeiro programa

A estreia do Programa da Maísa garantiu o primeiro lugar nos trending topics no ranking mundial do Twitter, tendo como convidados a atriz e apresentadora Fernanda Souza e humorista Matheus Ceará.

Além das divertidas tiradas do humorista, Maísa relembrou a carreira de Fernanda Souza, chegando a dançar a abertura de Chiquititas ao lado da eterna Mili, da primeira temporada da novelinha, exibida em 1997 pela emissora.



No fim do programa, o quadro Game do Dia trouxeu o 'Desafio do Marshmallow' e quem perdesse iria levar um baita banho de slime rosa. A própria Maisa foi a primeira vítima de seu quadro.

Desafios

Maísa com Celso Portioli e cantora Gretchen | Foto: Divulgação

Com mais de 10 anos de casa – dos quais acumula experiência como apresentadora dos programas Sábado Animado, Domingo Animado e Bom Dia & Cia, além de ter iniciado a carreira como atriz participando das novelas Carrossel e Carinha de Anjo – Maísa lidera um programa que traz um novo desafio para o SBT: atingir o jovem conectado no universo digital. Diante desse cenário, ninguém melhor do que a carismática apresentadora para conseguir essa conquista.



A atração tem quadros de sátiras, paródias, mas o maior trunfo é contar com a linguagem única da apresentadora.

*Com informações da TV EM TEMPO e do SBT

