Sim, Paul McCartney está entre nós e já andou de bicicleta em SP

Paul McCartney está entre nós e já andou pelo Parque do Povo em São Paulo. | Foto: Reprodução

Paul McCartney fez de novo. Assim como em 2010, quando foi dar suas pedaladas silenciosamente pelo Parque do Povo, no Itaim Bibi, em São Paulo, lá estava ele ao lado da mulher, Nancy Shevell, durante o início da tarde de domingo de sol, dia 24.



Ao contrário da primeira vez, em 2010, quando foi flagrado por uma repórter do jornal O Estado de S. Paulo, Paul andava de bicicleta no instante em que muitos fãs não sabiam sequer se ele já havia chegado ao Brasil. Sim, ele chegou, e já saiu de rolê pela zona Sul.

O Parque do Povo, chamado oficialmente de Mário Pimenta Camargo e pela produção de Paul carinhosamente como People’s Park, tem seus charmes que podem ter ajudado a fazer de Paul um frequentador recorrente.

A música que ele ouviu por lá foi alguma polifonia produzida pelas 37 espécies de aves, como beija-flor-tesoura, pica-pau-do-campo, suiriri-cavaleiro, sabiá-do-campo e tico-tico. Nas partes mais altas, pousando nas copas das árvores, ficam o maracanã-nobre, o sanhaçu-do-coqueiro o ferreirinho-relógio. Isso em meio a 32 espécies de plantas e um agradável Jardim dos Sentidos, onde ficam ervas aromáticas.

Paul está em São Paulo. Seus shows, feitos na oitava viagem ao Brasil, serão nas próximas terça (26) e quarta (27), no Allianz Parque, a casa do Palmeiras que fica no bairro que há até poucos anos se orgulhava de estar na história do rock nacional por ter tido como residentes o grande guitarrista Luiz Carlini, fundador do Tutti Frutti (até hoje na região), os irmãos Arnaldo Baptista e Sergio Dias, dos Mutantes, e mais os músicos do Made in Brazil. Nenhum deles certamente imaginaria que Paul McCartney, um dia, estaria na área.

Leia Mais:

Último show dos Beatles completa 50 anos

Anitta lança cover de 'Thank U, Next' e nova versão de 'Veneno'

'Fazendo entrevista é sensacional', diz Silvio sobre Tatá Werneck