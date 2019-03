Tatá Werneck revela sofrer com hiperêmese gravídica: 'muito enjoo'

Tatá Werneck foi elogiada por Sílvio Santos. "Ela fazendo entrevista é sensacional" | Foto: Divulgação

São Paulo (SP) - A apresentadora Tatá Werneck usou seu Instagram para falar sobre seu estado de saúde durante sua gravidez nesta segunda-feira (25). Ela revelou estar sofrendo com uma hiperêmese gravídica ao comentar elogios feitos por Silvio Santos a ela no último domingo (24).



"Não vi ao vivo [os comentários de Silvio] porque voltei pro meu repouso e porque tô com hiperêmese gravídica: um negócio que dá muito enjoo e você tem vontade de vomitar todos os seus órgãos no tapete da sala", explicou Tatá.

Em seguida, prosseguiu: "Passo o dia basicamente olhando pro teto (já é um aprendizado pra quem nunca conseguiu ficar parada)".

A apresentadora ainda fez questão de ressaltar a importância dos elogios feitos pelo apresentador do SBT: "Me emocionei por receber o reconhecimento do Silvio Santos. Muito obrigada! Me emocionei muito."

A declaração de Silvio foi feita no domingo, ao longo do Jogo das 3 Pistas, no Programa Silvio Santos. Os participantes da atração, a apresentadora Mamma Bruschetta e o cantor Falcão, deveriam adivinhar a seguinte charada: “É baixinha, parece um menino, tem programa de entrevistas”.

Porém, só o auditório acertou o nome de Tatá. Depois da resposta Silvio Santos disse: “Eu nunca tinha visto a Tatá Werneck, nunca. Ela fazendo entrevista é sensacional. Nunca vi igual alguém fazendo entrevista como ela. Fora de série. Muito boa! Me surpreendeu”, ressaltou.

