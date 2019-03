Dono da RedeTV! sai em defesa de Bolsonaro e ataca Globo

Marcelo de Carvalho foi um dos apoiadores de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 | Foto: Ricardo Matsukawa

São Paulo (SP) - Ao que parece, a divisão política daqueles que apoiam e daqueles que não apoiam o atual presidente da república Jair Bolsonaro, segue grande, mesmo após o fim das eleições no ano passado. Isso porque, até as emissoras de TV, de certa forma, também passaram a tomar partidos em relação ao atual governo do Brasil.

Marcelo de Carvalho, um dos donos da RedeTV!, por exemplo, faz questão de afirmar que a Globo tem feito uma campanha suja contra Bolsonaro. Por meio de seu Twitter oficial na manhã desta segunda-feira (25), o apresentador do Mega Senha fez questão de fazer um desabafo sobre o assunto:

“Precisa dizer mais alguma coisa? Isso não é jornalismo, é campanha e campanha suja”, escreveu ele, após comparar as chamadas de reportagens sobre a avaliação do governo publicados pelos site “G1”, do Grupo Globo, e “R7”, do Grupo Record.

Diante disso, o jornalista da UOL, Maurício Stycer procurou orientar o dono da RedeTV! sobre as chamadas: “Marcelo, são pesquisas diferentes, uma é do Ibope (na notícia do G1) e a outra é da Real Time Big Data (no R7).”

“Qualquer instituto de pesquisa que tenha errado tão fragorosamente como o Ibope nas últimas eleições deveria ser proibido de divulgar resultados por um determinado período para solucionar seus ‘problemas técnicos'”, respondeu Marcelo de Carvalho.

No ano passado, o Vice-Presidente da RedeTV! já havia feito questão de apoiar Bolsonaro, inclusive, o chamando de um amigo: “Eu tenho muito orgulho de estar engajado”, disse Carvalho sobre o futuro governo Bolsonaro. “Desde 2010 ele frequenta os programas da RedeTV!. Eu o considero um amigo”, afirmou. “Nós demos espaço para o Jair Bolsonaro quando nem candidato à Presidência ele era. Em junho de 2016, depois de ter aparecido no programa da Luciana (Gimenez) muitas vezes, ele falou no meu programa que pretendia se candidatar à Presidência”.

*Com informações do site TV Foco

