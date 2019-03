Felipe Araújo fala do irmão Cristiano Araújo e se emociona

"O Cristiano sempre foi minha maior inspiração", disse Felipe | Foto: Divulgação





Felipe Araújo participou do Programa Raul Gil na tarde deste sábado (23). No palco, o cantor sertanejo surpreendeu um fã durante o quadro Turma do Vovô Raul e se apresentou com hits de sucesso.



Durante conversa com Raul Gil, o artista relembrou a morte do irmão e também cantor sertanejo Cristiano Araújo. O apresentador comentou que sente a presença de Cristiano durante as apresentações de Felipe. "Fico muito feliz e emocionado de ouvir isso", declarou o cantor.

Muito emocionado, Raul ainda relembrou a morte precoce de sua irmã, aos 21 anos. "Ela morreu eu tinha um ano e ela deixou todo o talento dela pra mim. Por isso que eu sou o que sou", afirmou o apresentador com a voz embargada.

"O Cristiano sempre foi minha maior inspiração, meu maior exemplo, desde criança", contou Felipe. "Tento certeza que ele está vendo tudo o que está acontecendo na minha carreira e me ajudando", encerrou o cantor.

A Turma do Vovô Raul traz crianças talentosíssimas para mostrarem toda sua voz e habilidade e conquistar toda a plateia e público. Nesta semana, Raul Gil recebeu Felipe Araújo para surpreender um pequeno fã e conversar sobre a carreira do cantor, relembrando o irmão Cristiano Araújo. | Autor: Raul Gil

