Anitta faz buffet de aniversário totalmente vegano em festa ostentação

A festa de Anitta foi a celebração que mais reuniu personalidades por metro quadrado: atores, atrizes, cantores, músicos, modelos, jornalistas, apresentadores de TV, jogador de futebol, youtubers e influenciadores digitais estavam lá.



Os bastidores das comemorações foram registrados no stories da cantora no perfil dela no Instagram. E, logo nos primeiros vídeos, uma surpresa: todas as comidas que foram servidas na festa eram veganas. "Cachorro quente vegano, kibe vegano, coxinha vegana, algodão doce vegano, milk shake vegano. Nem acredito que consegui fazer todo o meu buffe vegano! Não foi nada fácil, mas no fim consegui. Vamos ver se as pessoas vão perceber que é vegano. Acho que eles não vão nem notar", disse Anitta enquanto mostrava uma prévia do que seria servido aos convidados.

Depois que se declarou vegana no início do ano, a cantora começou a receber algumas cobranças dos seguidores, algo que ela quis esclarecer na ocasião: "Todo esse negócio (de ser vegana) é um processo. Não fiquem me cobrando coisas. Eu só quis compartilhar que eu tive a iniciativa, deu vontade de mudar hábitos meus".

Um pouco antes de descer para a festa, Anitta desabafou: "Quando fiz a feijoada vegana, todo mundo ficou de preconceito, depois todo mundo amou".

O tema da festa deste ano foi "o fundo do mar". Na mesa do bolo, repleta de docinhos e guloseimas, conchas, estrelas-do-mar e sereias deram o tom da decoração. Para animar os convidados, a festa contou com a participação dos grupos Harmonia do Samba, com o cantor Xande, acompanhado da esposa Carla Peres, e É o Tchan e a participação do Compadre Washington.

Anitta não resistiu e começou a batucar com os colegas. E, claro também cantou na própria festa.

