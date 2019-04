Príncipe Harry e Meghan Markle criam conta no Instagram

O príncipe Harry e Meghan Markle agora fazem parte do Instagram. O casal criou um perfil conjunto na rede social e anunciou a novidade com uma sequência de fotos. Até então, apareciam esporadicamente no perfil Kensington Royal, conta oficial do príncipe William e Kate Middleton, duque e duquesa de Cambridge.

"Sejam bem-vindos ao nosso Instagram oficial; estamos ansiosos para compartilhar o trabalho que nos motiva, as causas que apoiamos, anúncios importantes e a oportunidade de acender a luz para assuntos importantes. Agradecemos o apoio e damos as boas vindas ao Sussex Royal", escreveram na legenda.

O duque e a duquesa de Sussex oficializaram a união em maio de 2018 no castelo de Windsor. Atualmente, esperam o primeiro filho. De acordo com o jornal The Sun, Meghan deve quebrar uma tradição de 40 anos ao optar por não ter o bebê no mesmo hospital onde Kate Middleton e a princesa Diana deram à luz.

