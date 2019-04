Neymar Pai e Gabigol brigam em festa e surpreendem convidados

| Foto: Thiago Fernando

Nesta terça-feira (10), a festa de aniversário de um empresário, dono de uma famosa rede de restaurantes, acabou em tumulto, em São Paulo (SP). Segundo o colunista Léo Dias, o pai do atacante Neymar Jr., o empresário Neymar da Silva Santos, e o centroavante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, protagonizaram uma grande confusão durante o evento.



De acordo com o colunista, Gabigol já não tinha uma boa relação com Neymar Pai desde o fim de seu relacionamento com Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr. No entanto, a gota d'água se deu durante a festa, para qual ambos foram convidados.

Segundo as informações publicadas na coluna do jornalista, a briga entre os dois foi de "deixar qualquer um de queixo caído". A confusão teria sido tão séria que os seguranças do local precisaram conter Neymar Pai para que ele não agredisse Gabriel Barbosa.

No entanto, um amigo do atacante não teria se livrado das agressões. De acordo com Léo Dias, ele tentava acalmar os ânimos quando foi agredido pelo segurança particular do pai de Neymar. A coluna ainda afirma que a assessoria de Gabigol disse que desconhece o fato.

Fama de brigão

Essa não é a primeira confusão que Neymar Pai se envolve. No começo de março, discutiu e precisou ser separado para não brigar com o ex-jogador e ídolo do Manchester United Eric Cantona. Segundo a emissora francesa RMC Sport, os dois se estranharam após o término da partida entre Paris Saint Germain e Manchester United, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O time inglês venceu fora de casa por 3 a 1 e eliminou o adversário pelo critério do gol fora de casa - no jogo de ida, a equipe de Paris bateu o rival por 2 a 0. Após o apito do árbitro, Cantona teria ido provocar o pai de Neymar que estava com um grupo de brasileiros.

Os dois discutiram e só não partiram para a briga porque foram separados. Cantona então foi embora e se dirigiu ao vestiário do United para comemorar a classificação. O ex-jogador tirou fotos com o técnico Ole Gunnar Solskjaer e postou no Twitter. Cantona, no entanto, não comentou sobre o entrevero com o brasileiro.

Neymar, que havia vindo ao Brasil para curtir o carnaval, também acompanhou a partida no estádio Parque dos Príncipes. Ele ficou nas tribunas junto com o pai, mas já não estava no momento da confusão.