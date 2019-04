Com 61,09% dos votos, Paula é campeã do 'BBB19'

Neste sexta (12), A bacharel em direito Paula von Sperling, de 28 anos, recebeu 61,09% dos votos na final do ''BBB19'', realizada nesta sexta-feira e se tornou a grande campeã do programa. A Mineira superou o Santa Catarinense Alan que recebeu 38,91%dos votos e faturou o prêmio.



Com a vitória, Paula faturou R$ 1,5 milhão, enquanto o segundo lugar Alan faturou R$150 mil.

A cantora de axé Ivete Sangalo animou a final da edição, fazendo um show para os presentes e para os telespectadores.

A trajetória

Paula, para o bem ou para o mal, foi um dos destaques desse Big Brother Brasil. Com um jeito ''inocente'', brincadeiras fora de hora, uma lingua ácida e opiniões controversas, a mineira logo ficou em evidência.

Paula viveu um affair com Maycon no começo do jogo, que não foi muito longe. Além disso, ela também se envolveu em situações de racismo e xenofobia, além de ser "acusada" por internautas de ter culminado na expulsão da sister Haryane nas vésperas da final.

