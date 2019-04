Pabllo Vittar beija muito em festival na Califórnia

Pabllo Vittar curtiu muito o festival Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos. Além de fazer duas participações especiais no palco do festival, a cantora foi flagrada beijando um rapaz.

A foto de Pabllo com o bonitão foi divulgada no perfil do Instagram Garotx do Blog.

No festival, Pabllo cantou "Sua Cara", parceria com Anitta e Diplo, no show do Major Lazer, no sábado. Já no domingo, a cantora voltou ao palco para cantar "Energia" com o duo Soffi Tukker.

