Whindersson Nunes se afasta dos palcos após revelar depressão

Após publicar um desabafo em suas redes sociais e compartilhar com seus seguidores que tem sofrido de depressão, o humorista e youtuber Whindersson Nunes cancelou parte de sua agenda de shows pelos próximos quatro meses.

Embora em seu site oficial o único show que ainda continua em sua agenda está previsto para o dia 3 de agosto, em Juiz de Fora, a produtora dos shows do comediante, Non-Stop Produções, confirmou que os shows cancelados foram apenas aqueles que estavam marcados até o dia 15 de julho.

Desta forma, o show do youtuber em Salvador, previsto para o dia 20 de julho, às 19h, na Concha Acústica do TCA, está mantido. Até o momento, o humorista não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Antes de sumir das redes sociais, o youtuber teve uma longa conversa com seus seguidores sobre como estava o seu emocional nos últimos anos. Em uma série de tuítes, ele contou que não tinha tanta vontade de viver. No entanto, ele disse querer buscar ajuda e recuperar essa vontade. Antes de se despedir, ele se desculpou com os fãs pela ausência e disse que buscaria ajuda e tratamento.

"Apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, com tudo que já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. Eu sinto um angústia todos os dias", escreveu.

Leia mais:

8 mil pessoas caem no riso em show 'Eita, Casei!' de Whindersson Nunes

Whindersson Nunes comenta sobre 'caso do cachorro' e gera polêmica