Paquita acusa marido de agressão após ela descobrir traição

A ex-paquita Ana Paula Almeida, a Pituxita, usou o Instagram para acusar o marido, o empresário José Roberto Barbosa, por agressão. Chorando, ela mostrou alguns machucados nos braços e desabafou.

"Oi amores, hoje vim aqui falar uma coisa que não é muito legal. Mas, eu quero levantar a bandeira da mulher. Porque, às vezes, a gente com filho, sonho, por a pessoa estar no psiquiatra, porque essa foi a minha exigência... Ia mudar, ia fazer diferente, mas infelizmente não vivo aquele conto de fadas. Agressões verbais eram desde que a gente começou, mas eu quis tornar isso público porque eu preciso que vocês parem de se acuar", disse ela.

Vale lembrar que Ana Paula e José Roberto participaram do "Troca de Esposas", da Record, que foi ao ar no dia 14 de março. No episódio, foi possível ver como o empresário, que é cheio de regras em sua casa, lidou ao conviver com uma família de tatuadores. Ele chegou a discutir com Cris Piza, a esposa "trocada".

Leia mais:

Pabllo Vittar beija muito em festival na Califórnia

'Só volto pai', diz Thammy Miranda ao embarcar para os EUA

Whindersson Nunes se afasta dos palcos após revelar depressão