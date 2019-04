Ex-mulher de Wesley Safadão assume namoro com outro cantor famoso

Mileide Mihaile confirmou o romance com o cantor de forró Wallas Arrais durante um papo com seu fã-clube. A ex-esposa de Wesley Safadão recebeu uma questão de seus seguidores e respondeu na lata.

“Mila, Leo Dias acabou de confirmar que você está namorando o cantor Wallas, é verdade?”. Então ela confirmou: “Sim, amor”. Vale dizer que os comentários sobre o envolvimento entre os dois começaram em março. Ele surgiu no aniversário da jovem e os dois foram vistos muito próximos.

Desde que Wesley Safadão passou a fazer sucesso em todo o cenário nacional. Tudo que o cantor cearense fez, ou deixou de fazer, acabou tornando-se assunto na mídia. Com o estouro do hit Camarote, o artista passou a ter a sua vida pessoal investigada.

Foi então que a polêmica envolvendo o nome dele, da atual esposa, Thyane Dantas, e a da ex-mulher, Mileide Mihaile, veio à tona. Acontece que Wesley Safadão traiu a mãe de seu primeiro filho, o pequeno Yhudy, com a atual mulher.

Mileide Mihaile descobriu toda história após usar o GPS do celular do então marido e descobrir que o mesmo estava em um motel da cidade. Decidida, a digital influencer foi até o local e acabou fazendo o flagra. Pouco tempo depois, o cantor assumiu de vez a relação com Thyane Dantas.

Em meio a toda essa história, Wesley Safadão e Mileide Mihaile travam uma série de brigas na Justiça por conta do pequeno Yhudy. Além da pensão do menino, os dois protagonizam batalhas por conta da divisão do tempo com o garoto.

Outro babado envolvendo a morena foi uma confusão por conta de uma antiga babá. A mãe de Mileide, dona Doralice, saiu em defesa da filha e, em alguns áudios vazados e divulgados por Fabíola Reipert, a senhora ataca a ex-funcionária dizendo que ela estaria interessada em um dos ex-namorados de Mileide.

Como se não bastasse, Dora também detonou Dona Bill, mãe de Safadão, e a ameaçou dizendo que ter “vontade de beber o sangue dela”.

Dessa vez, Mileide Mihaile voltou aos holofotes por conta de seu mais novo affair. Ela tem sido visto com frequência na companhia de Wallas Arrais. Pelas redes sociais, muita gente já estava apostando que não havia apenas um envolvimento de amizade entre eles, mas sim um romance.

De acordo com a revista Caras, o músico fez uma homenagem para a ex-mulher de Wesley Safadão durante uma apresentação. “Eu tô gostando sim da Mileide”, disse ele.

